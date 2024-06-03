【美品】 micmac ボーダー柄 半袖シャツ ワンピース 2307128

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micmacPARISミックマックmadeinJapanレディース半袖シャツ半袖ワンピースボーダー柄シャツボーダー柄ワンピース夏の海を感じる爽やかで鮮やかなデザイン×カラー夏に最適な1枚です^^おしりが隠れる位の長さでレギンスなどで合わせても♪̊̈♪̆̈肩パットはマジックテープで取り外しが出来ます前をあけて水着の上から羽織っても可愛いです^^両サイドポケット付き。サイズ袖丈:約21.3cm身幅:約57.5cm着丈:約80.6cm(平置き採寸)素人が測っているため誤差が生じる場合もあります。予めご了承ください。状態:汚れ破れなく綺麗ですカラー···ブルー×ホワイト柄...ボーダー素材···綿100%季節感···夏状態、画像、採寸について＊出品商品は1点物の中古品がほとんどのため商品状態も様々です。可能な限り細かく状態を記載しておりますが記載しきれない場合もございますのでご不明な点がございましたらご購入前にお問い合わせください。＊素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。またお使いのパソコンモニター・スマホの色調でも違って見える場合もございますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。＊記載寸法は手作業で採寸しているため実際にお届けする商品と多少の誤差がある場合がございますのであらかじめご了承くださいませ。※折りたたんで発送になります。＊あくまでも自宅保管品とご理解頂ける方のご購入よろしくお願い致します。