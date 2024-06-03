美品 Stylevoice for xxx パフスリーブ ラッフルカラーブラウス

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【即購入OK！】【送料無料！】※発送やコメントについてご説明があります※※予めプロフィールも合わせてご覧ください※●商品説明●ブランド：Stylevoiceforxxx/スタイルヴォイスフォー----------------------------------------カラー：ブラック----------------------------------------表記サイズ：F----------------------------------------平置き実寸肩幅：50cm袖丈：49cm着丈：59cm身幅：53cm※ご参考程度にご覧ください。----------------------------------------ダメージ・デザイン・状態について・襟がカットオフ仕様なので少しほつれてますが元からのデザインです。 使用感あまりなく、美品です。・ラッフルカラーブラウス・定価12,100円・アクセサリーなしでも顔周りが華やかに◎・パフスリーブで手首細見え◎・シワになりにくい素材で家庭洗濯可能◎----------------------------------------※※※ご購入の前に※※※ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ・着画はご用意しておりません。・当方の身長/体型/履いている靴のサイズ等からサイズ感のご質問はお受けいたしかねます。採寸サイズ/表記サイズにてご検討ください。公式ホームページを検索していただくと確実かと思います。・香りに敏感な方や神経質な方、少しでも状態が気になる方はご購入をご遠慮ください。・状態考慮/送料込みのお値段となります。値段交渉の際はご希望額を提示の上コメントをお願いします。1,000円以上のお値下げは基本的にお断りしております。・評価完了後の返品に関しましてはお受けしておりません。・サイズが合わない/色がイメージと異なるなどの返品は基本的にお受けしません。気になる箇所は予めご質問で解決してからご購入お願い致します。★上記に記載してあることに関して質問は対応しません。ご了承ください。L7849#TURN_レディース#TURN_L230802