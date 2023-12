【未使用】ワッシャー　フレア　スカート

※プロフィールをお読みください店舗にて購入しました。着用予定でタグは取ってしまいましたが、試着のみです。シワも気にならず、可愛いスカートです。一緒に出品してる、ボーダーのトップスを合わせても可愛いです。小さくたたんでお送りします。少しならお値引き可能です。コメントにてお願い致します。※プロフィールお読みください。パルクローゼットロングスカートホワイト スカート定価 14300円



