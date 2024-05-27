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イヴ・サンローラン
商品番号 P58293468876
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イヴ・サンローラン
ブランド名 イヴサンローラン
特別価格 税込 10,750 円
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商品詳細

■商品状態　目立った傷はない　購入時期：2020年9月　残量：1中古ですが目立った傷などなく綺麗な状態ですが神経質な方はご遠慮ください。#イヴ・サンローラン長財布素材···本革カラー···ブラック
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