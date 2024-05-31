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COMME des GARÇONS COMME desGARÇONS ジャケット
商品番号 M34229599049
商品名

COMME des GARÇONS COMME desGARÇONS ジャケット
ブランド名 コムデギャルソンコムデギャルソン
特別価格 税込 3,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック着丈···ミドル柄・デザイン···ストライプジップ・ボタン···ボタン留めフード···フードなし季節感···春、夏素材…ポリエステル表地100裏地100肩パッドありシワ加工あり★確か2019年SS、、、???★3万～4万はすると思います★コムコムの定番らしいデザイン★ボックス型でシンプルにかっこいい※製品、洗濯タグは切ってあります★かれこれ2年は着てません(クローゼット保管)★サイズが大きく泣く泣く出品です★即購入可能※値下げ交渉可能(下げすぎは受け付けません
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