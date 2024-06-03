Cartier カルティエパンテール 三つ折り長財布 ブラウン　シルバー

詳細は画像をご確認ください。質屋さんにて鑑定済みになります。【商品詳細】・型番:不明・素材:カーフスキン・カラー:ブラウン・状態:やや傷、汚れあります・付属品:なし・仕様:長財布・サイズ:W:約18cmH:約11cmD:約2cm※素人採寸の為多少の誤差が生じる場合がございます。・程度:B【ランク説明】N:新品未使用S:新品同様A:使用してあるが、特に目立つ傷、汚れなしB:若干の傷、汚れはあるが、使用に問題なしC:かなりの傷、汚れ、シミが目立つ【ご注意点】・状態の表記はあくまでも私個人の主観になりますので、細かい傷や汚れ、スレなどある場合がございます。Used品にご理解のない方、神経質な方はご購入をご遠慮下さい。・トラブル回避のため、専用や取り置きなどは行いません。早い者勝ちとさせて頂きますのでご理解のほど宜しくお願い致します。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。複数点ご購入をお考えの方も是非コメントください(^^)#小物#アンティーク#ヴィンテージ#インテリア#ブランド#Cartier#カルティエ #長財布#ブラウン#パンテール#カーフスキン#三つ折り#シルバー



カルティエ 財布(レディース)（ブラウン/茶色系）の通販 46点 ...



▼▼Cartier カルティエ 長財布 シボ革 シュリンクレザー サドルステッチ ブラウン | フリマアプリ ラクマ



▼▼Cartier カルティエ 長財布 シボ革 シュリンクレザー サドルステッチ ブラウン



▼▼Cartier カルティエ 長財布 シボ革 シュリンクレザー サドルステッチ ブラウン



▼▼Cartier カルティエ 長財布 シボ革 シュリンクレザー サドルステッチ ブラウン



Cartier - 新古品 カルティエ サドルステッチ 二つ折り財布 コンパクト ...



Cartier - ▽▽Cartier カルティエ 長財布 シボ革 シュリンクレザー ...



Cartier - 正規良 カルティエ インターナショナル C ロゴ金具 長財布 ...



バイセル公式】カルティエ マストライン 二つ折り 長財布 マストドゥ ...



Cartier - 新古品 カルティエ サドルステッチ 二つ折り財布 コンパクト ...



カルティエのメンズ財布おすすめ11選。人気の二つ折りや長財布を ...



Cartier



即発【Cartie】パンテール ドゥ カルティエ フラップ ウォレット ...



カルティエのメンズ財布おすすめ11選。人気の二つ折りや長財布を ...



カルティエの人気財布20選！メンズ・レディース別におすすめを紹介 ...