BALLY バリー❣️ショルダーバッグ

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BALLYバリー片手でひょいと肩にかけられスタイリッシュで上質なショルダーバッグ素敵に魅せてくれます❣️メイン開閉は、マグネット付きの被せタイプ楽々開閉で、プライバシーも安心です中は二層になっており、ジッパー付きポケットがあります長財布も縦に入り、仕分け収納に大変便利でした内外共にベタつきも無く目立つ傷み染みは見当たりませんが主にハンドルや被せ、内側の底の一部に使用感は見られますので、気にし過ぎる方は、十分にご検討の上お願い致します。☆サイズ 横幅 上29.5、下32㎝ 縦 中央25㎝ マチ11.5㎝ ショルダー立上がり36㎝ほど 多少の誤差はお許しくださいませ即ご購入歓迎ですカラー···ブラック