

最終お値下げフォクシーFoxeyハイネックストレッチトップスブラウスプルオーバー 最終お値下げフォクシーFoxeyハイネックストレッチトップスブラウスプルオーバー



最終お値下げフォクシーFoxeyハイネックストレッチトップスブラウスプルオーバー 最終お値下げフォクシーFoxeyハイネックストレッチトップスブラウスプルオーバー



最終お値下げフォクシーFoxeyハイネックストレッチトップスブラウスプルオーバー 最終お値下げフォクシーFoxeyハイネックストレッチトップスブラウスプルオーバー



最終お値下げフォクシーFoxeyハイネックストレッチトップスブラウスプルオーバー 最終お値下げフォクシーFoxeyハイネックストレッチトップスブラウスプルオーバー



最終お値下げフォクシーFoxeyハイネックストレッチトップスブラウスプルオーバー 最終お値下げフォクシーFoxeyハイネックストレッチトップスブラウスプルオーバー



最終お値下げフォクシーFoxeyハイネックストレッチトップスブラウスプルオーバー 最終お値下げフォクシーFoxeyハイネックストレッチトップスブラウスプルオーバー



最終お値下げフォクシーFoxeyハイネックストレッチトップスブラウスプルオーバー 最終お値下げフォクシーFoxeyハイネックストレッチトップスブラウスプルオーバー



最終お値下げフォクシーFoxeyハイネックストレッチトップスブラウスプルオーバー 最終お値下げフォクシーFoxeyハイネックストレッチトップスブラウスプルオーバー



最終お値下げフォクシーFoxeyハイネックストレッチトップスブラウスプルオーバー 最終お値下げフォクシーFoxeyハイネックストレッチトップスブラウスプルオーバー



最終お値下げフォクシーFoxeyハイネックストレッチトップスブラウスプルオーバー 最終お値下げフォクシーFoxeyハイネックストレッチトップスブラウスプルオーバー



最終お値下げフォクシーFoxeyハイネックストレッチトップスブラウスプルオーバー 最終お値下げフォクシーFoxeyハイネックストレッチトップスブラウスプルオーバー



最終お値下げフォクシーFoxeyハイネックストレッチトップスブラウスプルオーバー 最終お値下げフォクシーFoxeyハイネックストレッチトップスブラウスプルオーバー



最終お値下げフォクシーFoxeyハイネックストレッチトップスブラウスプルオーバー 最終お値下げフォクシーFoxeyハイネックストレッチトップスブラウスプルオーバー



最終お値下げフォクシーFoxeyハイネックストレッチトップスブラウスプルオーバー 最終お値下げフォクシーFoxeyハイネックストレッチトップスブラウスプルオーバー



最終お値下げフォクシーFoxeyハイネックストレッチトップスブラウスプルオーバー 最終お値下げフォクシーFoxeyハイネックストレッチトップスブラウスプルオーバー

フォクシーニューヨークFoxeyNewYorkダークブラウンハイネックさらさらトップスブラウスプルオーバーレーヨン70%ポリエステル30%伸縮性ありお色はダークブラウン濃茶です。画像4枚目に近い暗めのお色味です。白のワイドパンツを合わせると爽やかでおしゃれです。白っぽく写っているところは光の反射です。色あせ全くなく綺麗な状態です。TOKUKO1erVOLトクコプルミエヴォル、FRANCOFERRAROフランコフェラーロ、レキップヨシエイナバL'EQUIPEYOSHIEINABA、ビアズリーBeardsley、マドモアゼルノンノンMademoiselleNONNON、HARDYAMIESハーディエイミス、スーパービューティーSuperBeauty、レオナールLeonard、ETROエトロ、MARLENEDAMITALYマーレンダム、ダーマコレクションDAMAcollection、自由区、23区、マダムジョコンダ、グレースコンチネンタル、ダイアグラム、エムズグレイシーMsGracy、ジュンアシダ、コシノヒロコ、レキップヨシエイナバ、伊太利屋、東京ソワール、マッキントッシュフィロソフィー、マックスマーラMaxMaraなどお好きな方におすすめです。表記サイズ42L〜2Lサイズ相当着丈約55cm胸幅約45cm肩幅約約35cm袖丈約18cmタートル高さ約8cm透けません。試着のみです。紙タグはございません。特にダメージなく美品です。あくまで自宅保管品ですので細かいことを気にされる方は購入をお控えください。ご質問はお気軽にどうぞ。