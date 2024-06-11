ホームスパン　ボーダーTシャツ

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出番がなくなりましたので出品致します。数回着ただけの美品です。サイズ フリーサイズ柄・デザイン···ボーダー袖丈···半袖季節感···夏●注意事項：中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。なお中古品につき、返品はご遠慮下さい。発送は安価な方法で行わせて頂きます。