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- 【最安値】ポケセン産 レイジングサーフ シュリンク付き 1BOX
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商品詳細
オンラインでの当選品です。シュリンク付きとなります、再シュリンクは絶対にありません。1度ダンボール箱を開封し、納品書を取り出して宅急便コンパクトで発送します。届いたものを発送しますので、他店のBOXとのすり替えなどもありません。9/22発送予定です。トラブル防止の為、返品交換は受け付けません。一律プレイ用でお願いします。また、中身による評価はおやめ下さい。即購入◎
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