Chico 裾ロゴ クロップドタンクトップ

こちらはチコのロゴ入りタンクトップです。通販でも再販されていますが現在完売している人気商品です。1度着用しましたが似合わなかった為出品させていただきます。汚れやほつれ等はございませんが中古品であることをご了承いただけますと幸いです。質問等ございましたらお気軽にコメント下さい。



期間限定再販】裾ロゴクロップドタンクトップ | Chico(チコ)レディース ...



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