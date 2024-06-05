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Chico 裾ロゴ クロップドタンクトップ
商品番号 G86892328856
商品名

Chico 裾ロゴ クロップドタンクトップ
ブランド名 チコ
特別価格 税込 1,942 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはチコのロゴ入りタンクトップです。通販でも再販されていますが現在完売している人気商品です。1度着用しましたが似合わなかった為出品させていただきます。汚れやほつれ等はございませんが中古品であることをご了承いただけますと幸いです。質問等ございましたらお気軽にコメント下さい。
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