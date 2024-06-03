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大きいサイズ レディース トップス　シャツ　春夏 秋 新品 半袖77
商品番号 K54896755542
商品名

大きいサイズ レディース トップス　シャツ　春夏 秋 新品 半袖77
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 1,842 円
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商品詳細

☆ご覧いただきありがとうございます✩Momoko【フォロー割引き】100円引き!ご利用の際はお気軽にコメントください!【ご入札前にコメントお願い致します】…✩…✩…✩…✩…✩…✩…✩…✩…✩……✩…✩…✩…✩…✩○●送料:無料○●状態:新品未使用✩Momoko○●カラー:画像をご参照ください○●サイズ(cm):【F】バスト約116cm丈約72cm肩幅約46cm袖丈約20cm※素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください※画像は撮影状況やパソコン環境により、イメージや色あいが若干異なる場合がございます。…✩…✩…✩…✩…✩…✩…✩…✩…✩……✩…✩…✩…✩…✩【注意事項】※在庫状況によってはお取引をキャンセルする場合があります。ご理解お願い致します。※検品しておりますが、海外製品の為、多少のほつれやキズ、汚れなどが付着してる場合があります。ご了承お願い致します。※イメージ違い、サイズ違いによる返品は受け付けておりません。購入前によくご検討ください。※お支払いから1週間以内で発送致します。何卒ご理解いただいた上でご購入お願いいたします。他の商品もぜひご覧下さい(*^ω^*)✩Momoko┈┈❁❁❁┈┈
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