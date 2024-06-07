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ONEITA POWER-T オニータ ダメージ Tシャツ 無地
商品番号 D80309296059
商品名

ONEITA POWER-T オニータ ダメージ Tシャツ 無地
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ONEITAPOWER-T/オニータパワーティー　DamagedS/STeePROCLUBKEBOZヴィンテージ5〜6回ほど使用【SIZE】身幅：54cm身丈：72cm肩幅：50cm袖丈：20cm【COLER】WHITE/ホワイト中古ですのでご理解のある方のみご購入お願いいたします。イメージ、サイズ違い等による返品はお受けいたしません。
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ONEITA POWER-T オニータ ダメージ Tシャツ 無地
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