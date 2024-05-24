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マーガレットハウエル　半袖シャツ　日本製　リネン入
商品番号 U95512674716
商品名

マーガレットハウエル　半袖シャツ　日本製　リネン入
ブランド名 マーガレットハウエル
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MARGARETHOWELLマーガレットハウエル半袖シャツ　麻入りシャツサイズ表記:Ⅱ(Mサイズ相当)着丈:61肩幅:39身幅:47袖丈:15カラー:濃いめのグリーン平置き採寸多少の誤差はご容赦ください素材綿87%,麻13%ーーーーー猫1匹います。ご理解頂ける方よろしくお願いいたします。
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