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- マーガレットハウエル 半袖シャツ 日本製 リネン入
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商品詳細
MARGARETHOWELLマーガレットハウエル半袖シャツ 麻入りシャツサイズ表記:Ⅱ(Mサイズ相当)着丈:61肩幅:39身幅:47袖丈:15カラー:濃いめのグリーン平置き採寸多少の誤差はご容赦ください素材綿87%,麻13%ーーーーー猫1匹います。ご理解頂ける方よろしくお願いいたします。
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