

全刺繍 蘇州刺繍額『名古屋城』



全刺繍 蘇州刺繍額『名古屋城』



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蘇州刺繍額 京都「祇園祭と舞妓」 | ncrouchphotography.com



全刺繍 蘇州刺繍額『名古屋城』



着物月花 三大総刺繍 蘇州刺繍 汕頭刺繍 相良刺繍 引箔 装飾唐花華文様 ...



刺繍画 中国 蘇州 刺繍絵 07 円繍花 11.5cm 手刺繍 額無し | [書画08 ...



刺繍画 中国 蘇州 刺繍絵 07 円繍花 11.5cm 手刺繍 額無し | [書画08 ...



刺繍画 中国 蘇州 刺繍絵 11 水の街 11.5×17.5cm 手刺繍 額無し ...



刺繍画 中国 蘇州 刺繍絵 07 円繍花 11.5cm 手刺繍 額無し | [書画08 ...



特選手刺繍訪問着【総蘇州刺繍染め分け訪問着◆華更紗】白 黒 ホワイト ブラック



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手芸蘇州刺繍絵 smcint.com



刺繍画 中国 蘇州 刺繍絵 11 水の街 11.5×17.5cm 手刺繍 額無し ...

☆蘇州刺繍額『名古屋城』刺繍画をご覧いただきありがとうございます。こちらは蘇州美術工芸品です。参考上代 ¥88.000.バックのグレーも城、木々、空も全体が総刺繍です刺繍糸はもちろん生糸で1番細い糸を何度も何度も重ねて刺しています額寸法H38×ｗ45.5cm画寸法H25×ｗ32.5cm.ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。ご覧いただきありがとうございます刺繍の興味がおありの方、どうぞ宜しくご検討下さいお願い致します‼️自宅保管のご理解頂ける方よろしくご検討お願い致します丁寧に梱包させていただき発送させていただきます。20230517.13800.