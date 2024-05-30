本物‼︎ ルイヴィトン モノグラム アンプラント 長財布 ジッピーウォレット

本物‼︎ルイヴィトンモノグラムアンプラント長財布ジッピーウォレットですキャンセルになったため、再出品ですルイヴィトン公式オンラインでの購入、本物ですNFCコード載せておきますブランドLOUISVUITTON品名モノグラムアンプラントラウンドジップ型番M80481実寸縦幅：10.5センチ横幅：19.5センチ原産国：フランス製カラーブラックバイカラーポケット内側：オープンポケットx6ファスナーポケットx1カードポケットx12状態全体的にキレイですが、中小銭入れのファスナープルが取れてしまい、無くさないように財布の中にしばらくきちんと保管していたのですが、いつのまにか紛失してしまいましたそのままでも開け閉めできるので、そのままお使い頂くか、修理に出すか、お手持ちの黒い革などをつけて頂いてもいいかと思います



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