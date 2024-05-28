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【美品】【希少】COACH コーチ オールドコーチ ショルダーバッグ 9997
商品番号 J16245900658
商品名

【美品】【希少】COACH コーチ オールドコーチ ショルダーバッグ 9997
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 5,280 円
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商品詳細

【ブランド】COACHコーチOLDCOACHオールドコーチ【アイテム】ショルダーバッグshoulderbag型番　9997【サイズ】高さ　17cm幅　　21cmマチ　6cmショルダー　84〜107cm素人採寸のため、若干の誤差はご容赦ください【素材】グラブタンレザー牛革【カラー】ブラック　黒【仕様】外ポケット×1内ポケット×1【状態】ヴィンテージ品ですが、傷や擦れなど少ない希少品です。写真をご確認の上ご購入ください。カラー···ブラックオールドシリーズ···オールドコーチ柄・デザイン···無地素材···本革
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