ニューバランス トップス

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商品詳細
カラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏着丈97cm肩幅48cm袖丈18cm身幅58cmサイズ未表記です。サイズ感等で不明な点ありましたらコメントにて返信いたします。●ブランド:Newbalance●概要:ロングシャツ●サイズ：未表記●コンデション未使用です#古着#古着女子#古着男子#90s#80s#ビンテージ#ヴィンテージ#カーディガン#スエット#オーバーサイズ
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