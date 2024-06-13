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CELFORD(セルフォード)ニットコンビオーガンジーブラウス【サイズ】36表記着丈:約61cm身幅:約50cm肩幅:約34cm袖丈:約62cm※素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦願います。【カラー】ホワイト写真8枚目の⚪︎の部分に少々汚れがございます。ご承知おきください。リボンはつきません。その他目立った傷や汚れは見受けられませんでした。写真にて商品の状態等ご確認をお願い致します。神経質な方はお控え願います。お値下げ交渉はお控え願います。CWFB225048