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CELFORD セルフォード　ニットコンビオーガンジーブラウス
商品番号 G24887345341
商品名

CELFORD セルフォード　ニットコンビオーガンジーブラウス
ブランド名 セルフォード
特別価格 税込 1,469 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CELFORD(セルフォード)ニットコンビオーガンジーブラウス【サイズ】36表記着丈:約61cm身幅:約50cm肩幅:約34cm袖丈:約62cm※素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦願います。【カラー】ホワイト写真8枚目の⚪︎の部分に少々汚れがございます。ご承知おきください。リボンはつきません。その他目立った傷や汚れは見受けられませんでした。写真にて商品の状態等ご確認をお願い致します。神経質な方はお控え願います。お値下げ交渉はお控え願います。CWFB225048
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