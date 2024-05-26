FRED PERRY クロップド丈ポロシャツ ネイビー F5351

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FREDPERRYで購入したポロシャツです。配色とクロップド丈のデザインに惹かれ衝動買いしましたが、あまり着ることがなかったため出品です。2.3回短時間のみの着用のため特記すべき使用感やダメージはありませんが、気になる方は御遠慮ください。定価：14,300円サイズ：10(日本Mサイズ相当)総丈51肩幅58袖丈23.5バスト124カラー：ネイビーMODELNo.F5351素材：本体綿100%リブ綿100%ラインポリエステル100%■商品説明フレッドペリーのクロップド丈のポロシャツオリジナルのクラシックな綿100%鹿の子を使ったポロシャツ。メンズのデザインをクロップド丈にしてレディースのシルエットに落とし込んだデザインです。