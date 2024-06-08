【値下げしました】UNDER COVER アンダーカバー　ハート　心臓　シャツ

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数年前に購入したアンダーカバーの心臓が刺繍されたシャツです！襟元はベージュカラーで、襟と第一ボタンに隙間がありますのでチラっと首元が見える個性的なデザインでとても可愛いです♪サイズは1です。3枚目の写真の通り、シミがございます。何度か着用してましたのでホツレ汚れ等が気になる方はご遠慮下さい。ご相談等あればお気軽にコメント下さい！#アンカバ#Undercover#アンダーカバー#UNDERCOVER#ハート#心臓#シャツ