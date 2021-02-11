ラルフローレン　ブラウス　シャツ　長袖

ラルフローレン長袖ブラウス シャツ刺繍アメリカ表記でxsの為日本ではS〜Mのサイズに当たるそうです☆着丈約67身幅約46袖先薄汚れ箇所あります☆しっかりした高級感ある生地感なのでこれからの時期、一枚で着ても上からカーディガン羽織ってもポニーの刺繍がワンポイントになってとても可愛いアイテムです☆ラルフローレンカーディガンpolobibiroomユニクロしまむらポニージーユーなどお好きな方にもオススメです☆



RALPH LAURNラルフローレンブラウス - シャツ/ブラウス(長袖/七分)



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