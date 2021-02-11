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ラルフローレン　ブラウス　シャツ　長袖
商品番号 L23278771303
商品名

ラルフローレン　ブラウス　シャツ　長袖
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 1,476 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラルフローレン長袖ブラウス　　シャツ刺繍アメリカ表記でxsの為日本ではS〜Mのサイズに当たるそうです☆着丈約67身幅約46袖先薄汚れ箇所あります☆しっかりした高級感ある生地感なのでこれからの時期、一枚で着ても上からカーディガン羽織ってもポニーの刺繍がワンポイントになってとても可愛いアイテムです☆ラルフローレンカーディガンpolobibiroomユニクロしまむらポニージーユーなどお好きな方にもオススメです☆
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