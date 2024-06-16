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- ☘秋だね☆彡 LADY's フリル チェック ブラウス♡REFLECT ♡超美品
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商品詳細
ラインナップ➡️#HanaKirinレディース 初めまして☀︎こんにちは♡REFLECTグリーン基調のチェック柄ブラウスです。ポリエステル素材を使って、軽やかな仕上げです♪フロントのフリルが特徴です☘️華やかさ溢れる1枚です。腰紐付きこれから秋のシーズンの羽織り物に・・☘️ワンシーズン！数回使用！超美品です♡サイズ表記9肩幅身幅着丈※平置き採寸となりますので誤差は御座います写真ご確認の上、お気に入られましたらお気軽にコメント宜しくお願い致しますね♡テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル色···グリーン袖丈···長袖柄・デザイン···チェック素材···コットン(綿)、ポリエステル、シアー/シースルー
http://narcologia.ru/goods/ramshackle223566.html
http://narcologia.ru/goods/organization875362.html
http://narcologia.ru/goods/pompous708323.html
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