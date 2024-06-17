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FENDI ロゴ　Tシャツ　ストレッチ　ブラック　mare ラインペカン
商品番号 R26267947687
商品名

FENDI ロゴ　Tシャツ　ストレッチ　ブラック　mare ラインペカン
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 1,612 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬正規店で新品で購入し、何度か着用しました生地自体に劣化は見られませんが、ロゴのプリントにヒビが入っています店舗にてクリーニング済みストレッチ性がありますサイズ表記　42肩幅　約34cm袖丈　約16cm丈　約60cm身幅　約43cmATM/コンビニ振り込みの方は、ご購入前にコメントで振り込み【予定日時】を教えてください。(いたずら防止・発送準備のため)ぜひおまとめ割引をご利用くださいませ。他にも出品しておりますので、ぜひご覧ください(^^)自宅保管、中古品にご理解いただける方よろしくお願い致します。プロフィールご確認の上、即購入いただいて構いません！購入していいですか？等のコメントは無しで構いません。【おまとめ割引】出品物同時購入で、2品目200円、3品目以降150円ずつお値引きします！(同梱で送料節約が可能な場合)専用出品にしますので、コメントからご相談ください(^^)出品物はプロフィールからご確認ください♪よろしくお願い致します。
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