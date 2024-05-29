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商品詳細
ディースクエアードのホワイトTシャツフレンチブルドッグ チロ プリントジュニア16Yですが、レディースのXXS.メンズのXSほどの大きさです。サイズが合えば大人でも着用頂けます。【採寸（平置き㎝）】 着丈60㎝ 肩幅37㎝身幅41㎝ 袖丈16㎝定価 ¥16,500(税込)値下げ交渉、コメントお待ちしております。キッズTシャツディースクTシャツ犬 チロkids１６Y柄・デザイン···プリント（ロゴなど）袖丈···半袖
http://narcologia.ru/goods/Persia546788.html
http://narcologia.ru/goods/kindness935405.html
http://narcologia.ru/goods/flight961928.html
ディースクエアード DSQUARED2 チロ フレンチ レディースキッズ 16Y
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