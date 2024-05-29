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ディースクエアード DSQUARED2 チロ フレンチ レディースキッズ 16Y
商品番号 C68901129790
商品名

ディースクエアード DSQUARED2 チロ フレンチ レディースキッズ 16Y
ブランド名 ディースクエアード
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ディースクエアードのホワイトTシャツフレンチブルドッグ　チロ　プリントジュニア16Yですが、レディースのXXS.メンズのXSほどの大きさです。サイズが合えば大人でも着用頂けます。【採寸（平置き㎝）】　着丈60㎝　肩幅37㎝身幅41㎝　袖丈16㎝定価　¥16,500(税込)値下げ交渉、コメントお待ちしております。キッズTシャツディースクTシャツ犬　チロkids１６Y柄・デザイン···プリント（ロゴなど）袖丈···半袖
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