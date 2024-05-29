バーバリーブルーレーベル半袖フリルブラウス

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商品詳細
使用頻度少なく美品です。数年前に百貨店で購入しました。胸にホースマークの刺繍、ボタンはすべてホースマークついてます。薄手で少し光沢感ある素敵な素材です。色 焦茶 写真1枚目がいちばん近い色です。平置き 身幅約41㎝ 小さめサイズです。伸縮性はありません。
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