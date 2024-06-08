TOTALITE★プリントブラウス美品

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商品詳細
ご購入前にプロフお読みくださいTOTALITE★ブラックにプリント柄☆襟にボタン1つ、かぶり。ふんわりした可愛いデザイン！袖はボタン無しのふんわり袖ストレッチ無しとても柔らかくしっとり感のあるポリエステル状態キレイですよ(^^)着丈57身幅50ほど
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