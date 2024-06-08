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TOTALITE★プリントブラウス美品
商品番号 E21942849348
商品名

TOTALITE★プリントブラウス美品
ブランド名 ラトータリテ
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご購入前にプロフお読みくださいTOTALITE★ブラックにプリント柄☆襟にボタン1つ、かぶり。ふんわりした可愛いデザイン！袖はボタン無しのふんわり袖ストレッチ無しとても柔らかくしっとり感のあるポリエステル状態キレイですよ(^^)着丈57身幅50ほど
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