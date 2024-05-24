MERCURYDUO 2WAYノースリーブネックレス付きニット

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柄・デザイン···無地カラー···ホワイト袖丈···袖なし2023年6月購入1度だけ着用しました。定価¥7,480以下、サイトより引用アクセサリーなしでも映えが叶う、ゴールドチェーン付きのノースリニット。前後2WAY仕様で、Vネックとカシュクール、どちらも楽しめるアイテムです。チェーンは取り外しできて、Vネックとカシュクールどちらでもつけることができるようになっています。品のある輝きと女性らしい華奢なゴールドチェーンでアクセサリーなしでも1枚で大人可愛い印象にしてくれます。▼スタイリングレースやプリント柄、無地スカートとも合わせやすく、幅広いコーデに使える万能アイテム。コンパクトな丈感なので、ボトムにはハイウエストのアイテムがおすすめです。腰回りがすっきりとしたマーメイドラインのスカート合わせも◎