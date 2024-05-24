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格安ZARA レースシルクブラウス　袖ギャザータグ付き　パーティ　結婚式　食事会
商品番号 M95871541966
商品名

格安ZARA レースシルクブラウス　袖ギャザータグ付き　パーティ　結婚式　食事会
ブランド名 ザラウーマン
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ZARAのシルクブラウスです。フロントのVカットレース部分が綺麗です。袖口がギャザーになっていて、サイド裾部分にスリットが入っていてリボンめポイントです。保管USED品です。完璧を求められる方、新品同様の物を求められる方は御遠慮下さい。値下げ不可でお願いします。
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