格安ZARA レースシルクブラウス　袖ギャザータグ付き　パーティ　結婚式　食事会

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ZARAのシルクブラウスです。フロントのVカットレース部分が綺麗です。袖口がギャザーになっていて、サイド裾部分にスリットが入っていてリボンめポイントです。保管USED品です。完璧を求められる方、新品同様の物を求められる方は御遠慮下さい。値下げ不可でお願いします。