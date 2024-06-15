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ランデブー　Croco bucket bag
商品番号 D24942271103
商品名

ランデブー　Croco bucket bag
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック2.3年前にRANDBOOのオンラインショップで購入しました。購入してから2.3回使用したと思います。使用頻度が少なかったのでスレやキズなどはなく、比較的綺麗だと思いますが自宅保管のため若干型崩れがあります。（物を入れて使う分にはさほど気にならないと思います）素人検品ですが金属同士が触れている部分（ショルダー）は少しキズがあるため、気にされない方にご購入いただければと思います。なるべく形が崩れない状態で発送したいと思いますので、今の段階ではお値引きは考えていないのでご了承をください。
http://narcologia.ru/goods/stealth702976.html
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