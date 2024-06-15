ランデブー　Croco bucket bag

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RANDEBOO - ランデブー



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カラー···ブラック2.3年前にRANDBOOのオンラインショップで購入しました。購入してから2.3回使用したと思います。使用頻度が少なかったのでスレやキズなどはなく、比較的綺麗だと思いますが自宅保管のため若干型崩れがあります。（物を入れて使う分にはさほど気にならないと思います）素人検品ですが金属同士が触れている部分（ショルダー）は少しキズがあるため、気にされない方にご購入いただければと思います。なるべく形が崩れない状態で発送したいと思いますので、今の段階ではお値引きは考えていないのでご了承をください。