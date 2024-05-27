【極美品】COACH コーチ カメラバッグ　レザー　PVC シグネチャー

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商品詳細
この度はご覧頂きありがとうございます！値下げ交渉致しますのでお気軽にコメントして下さい◎コーチ多数出品中♪☞#COACH〜D_style○アイテムCOACHコーチボディバッグ鞄カバンカメラバッグ ワンショルダーショルダーバッグ シグネチャー斜め掛け肩掛け2wayポシェットクロスボディレザーメンズレディースユニセックス金具 馬車ロゴ型番91041間口：ファスナー開閉内部：オープンポケット×1○サイズタテ14cmヨコ19cmマチ5cmショルダー紐126〜144cm(調整可)平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態未使用級○カラーベージュ ピンク○素材レザー革 PVC○購入元大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み)○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
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