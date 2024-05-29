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新品　未使用PRADAスニーカー　プラダ
商品番号 U24819779228
商品名

新品　未使用PRADAスニーカー　プラダ
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 24,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今年の3月に表参道PRADAにて購入したものです14万円で購入しました一度も履かずしまったままだったので出品します正規店での購入です箱などないのですが、ご理解のある方お願いします。他にも気になるところあれば写真追加しますのでぜひ言ってください。値下げ交渉します！よろしくお願いします即購入オッケーです！
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