新品　未使用PRADAスニーカー　プラダ

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今年の3月に表参道PRADAにて購入したものです14万円で購入しました一度も履かずしまったままだったので出品します正規店での購入です箱などないのですが、ご理解のある方お願いします。他にも気になるところあれば写真追加しますのでぜひ言ってください。値下げ交渉します！よろしくお願いします即購入オッケーです！