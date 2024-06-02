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ドゥーニー＆バーク ハンドバッグ レザー 底鋲 M869
商品番号 N98387385089
商品名

ドゥーニー＆バーク ハンドバッグ レザー 底鋲 M869
ブランド名 ドゥーニーアンドバーク
特別価格 税込 3,204 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DOONEY\u0026BOURKEサイズ　高さ:21　横幅:24　マチ:11(cm、平置き)サイズ感についてはお答えし兼ねますので、こちらをご参考ください。状態美品画像ご確認ください。◎梱包圧縮梱包になりますので、シワがつく可能性がございます。◎購入場所大手リユースショップ、ブランドオークション◎一度人の手に渡ったものですので、完品をお求めの方は購入をご遠慮ください。
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