ドゥーニー＆バーク ハンドバッグ レザー 底鋲 M869

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商品詳細
DOONEY\u0026BOURKEサイズ 高さ:21 横幅:24 マチ:11(cm、平置き)サイズ感についてはお答えし兼ねますので、こちらをご参考ください。状態美品画像ご確認ください。◎梱包圧縮梱包になりますので、シワがつく可能性がございます。◎購入場所大手リユースショップ、ブランドオークション◎一度人の手に渡ったものですので、完品をお求めの方は購入をご遠慮ください。
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