売約済み 付属品完備 / バーバリー ノバチェックバイフォールドウォレット

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ブランドショップ⋟Hexerei/ヘクセレイ⋞鑑定済みの様々なブランド品を幅広く、お手に取りやすい価格で取り扱っております。皆様とのご縁をお待ちしております。♦︎商品名BURBERRYバーバリーBURBERRYLondonEnglandバーバリーロンドンイングランド⋞ノバチェックバイフォールドウォレット⋟バイフォールドウォレットラージフラップウォレットコンパクト財布二つ折り財布折り財布財布ホックフラップダブルフラップスナップボタンバーガンディボルドーワインレッドベージュレッド赤ホワイト白カラフルマルチカラーノバチェックゴールド金具金レザー本革シボ革PVC-⋟極美品⋞付属品完備入手困難バーガンディ♦︎ブランド・メーカーBURBERRYバーバリーBURBERRYLondonEnglandバーバリーロンドンイングランド♦︎サイズ(平置き：cm)タテ:9ヨコ:11マチ:2.5※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。♦︎カラーバーガンディボルドーワインレッドベージュレッド赤ホワイト白カラフルマルチカラーノバチェックゴールド金具金♦︎素材レザー本革シボ革PVC♦︎付属品カード類保存袋保存箱♦︎状態特に目立った傷や汚れなく比較的綺麗なお品物で御座います。まだまだ末長くご愛用頂けます。※出品商品は1点物の中古品がほとんどのため商品状態も様々です。あくまで中古品ですので完璧な状態をお求めの方はご遠慮ください。♦︎返品、交換について専属の鑑定士により鑑定済みの100%正規品を扱っておりますが、万が一ブランド直営店舗にて偽物と判断された場合には返品対応を承ります。♦︎検索用レディースメンズユニセックス♦︎商品管理番号231002_4_6.8