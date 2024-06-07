COACH シグネチャー　ブラウン ショルダーバッグ　オールドコーチ

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商品詳細
ヤフオク ブランディアで購入クリーニング済み色違いも別売り出品中♡長財布入ります✨値下げ❌縦23cm横33cmマチ3cmくらいスウェードの部分のみ多少染みありシグネチャー部分キレイです。コーチのショルダーバッグ他にも出品中♡よろしければ他にも商品ご覧ください(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)
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