プラダ　ノベルティ　ショルダーバッグ 黑。

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商品詳細
気に入っていただけたら、コメントをください。専用ページを作りいたします。よろしくお願いいたします素材···ナイロンカラー···ブラック(新品未使用)プラダノベルティショルダーバッグsizeバック縦18cm横25cmマチ7cmポーチ縦13cm横9cmマチ2cmショルダー約110cm内ポケット２つ素材 ナイロン素人採寸ですので誤差はご了承下さい。即購入OKです^^お値下げ不可となりますm(__)m購入希望です等のコメント不要です。
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