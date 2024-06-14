ソフビ　ソリットバーニング、他3体まとめ

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ウルトラソフビ4体セットです。ソリットバーニング1体ジードアルティメイトファイナル1体オーブ、エメリウムスラッガー1体オーブ、バーンマイト1体●サイズ：4体全て 身長 約14cm●付属品：なし●状態：写真にて確認して下さい。個体で状態は異なり、小傷や擦れの程度が違います。撮影後、エアクッションで包装し、暗所にて保管します。