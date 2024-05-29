andemiu キカフラワープリーツワンピース

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アンデミュウ印象美人キカフラワープリーツワンピースCOLOR グリーンFREE:肩幅47総丈123首周り18胸囲94アンデミュウの水野佐彩さんとのコラボワンピースです。大切に保管しておりましたが、あくまでもused品です。気になる方は購入ご遠慮くださいませ。質問あれば購入前にお願いします。購入者様都合での返品・返金は対応できかねますのでご了承ください。 以下サイトより人気インフルエンサーCOLLECTION水野佐彩×Andemiu好印象と美人を両立！大人の上品さにこだわった、オリジナル幾何フラワープリント。日常のシーンを切り取ったような、爽やか、リラックス、華を感じる全3色展開。羽織りの有無や、気分に合わせられる前後着用可能なボウタイデザインは、印象チェンジ力も抜群です。ウエストベルトの着脱でシルエットの変化も自由自在に楽しめます。細プリーツの揺れに、自然と気分UP！サステナブルなリサイクルシフォンを使用しており環境問題にも配慮。印象美人が一瞬で叶う一枚です。POINT01絶妙な配色がこだわりのオリジナルプリントと、細プリーツの組み合わせで視線をくぎ付けに02前後着用可能なボウタイデザインは着回し力抜群03ウエストベルトの着脱で“きっちり”も“リラックス”も気分のままにアンデミュウワンピースコラボカラー···グリーン柄・デザイン···花柄