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翡翠　バングル　ブレス
商品番号 O49855128334
商品名

翡翠　バングル　ブレス
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 50,112 円
在庫状況 あり

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商品詳細

他のフリマにも出品しておりますので、購入希望の方はコメントいただけると助かります。翡翠　バングル　ブレス　内径　5.7cm　自宅保管のため、気になる方は購入をお控えください。コンパクトな梱包になります。返品は受け付けておりません。
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