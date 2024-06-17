表参道限定 京都マーブル バンダナ カレ55 シルクスカーフ ハート エルメス

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エルメスの表参道オープン記念限定のスカーフです。枚数限定、完売品です。バンダナ柄のブリッドドゥガラに京都マーブルのハートのパッチワーク刺繍が施されております。アフターサービスはエルメス各直営店にて受ける事ができます。【付属品】オレンジボックス・リボンご希望の方には、レシートコピーをおつけ致します。その際、個人情報や価格等の情報は黒塗りさせて頂きますので予めご了承下さいませ。#エルメス#HERMES#バンダナカレ#カレ#エルメススカーフ#スカーフ#ブリッドドゥガラ#京都マーブル