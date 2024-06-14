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GI ジョー MERCURY ASTRONAUT
商品番号 P22956715762
商品名

GI ジョー MERCURY ASTRONAUT
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 2,847 円
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商品詳細

GIGOEクラシックコレクションの宇宙服を着たマーキュリーアストロノーツの出品です。押入れから出てきました。本体は経年的な変化あり。外箱、窓フィルムに経年のスレ、ハゲございます。写真でご確認ください。宜しくお願い致します。性別···男フィギュア種類···コレクションフィギュアアクションフィギュアアメコミフィギュア種類···アクションフィギュアフィギュア種類...アクションフィギュア
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