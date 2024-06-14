

GI ジョー MERCURY ASTRONAUT GI ジョー MERCURY ASTRONAUT



GI ジョー MERCURY ASTRONAUT GI ジョー MERCURY ASTRONAUT



GI ジョー MERCURY ASTRONAUT GI ジョー MERCURY ASTRONAUT



GI ジョー MERCURY ASTRONAUT GI ジョー MERCURY ASTRONAUT



GI ジョー MERCURY ASTRONAUT GI ジョー MERCURY ASTRONAUT



GI ジョー MERCURY ASTRONAUT GI ジョー MERCURY ASTRONAUT



GI ジョー MERCURY ASTRONAUT GI ジョー MERCURY ASTRONAUT



GI ジョー MERCURY ASTRONAUT GI ジョー MERCURY ASTRONAUT



GI ジョー MERCURY ASTRONAUT GI ジョー MERCURY ASTRONAUT



GI ジョー MERCURY ASTRONAUT GI ジョー MERCURY ASTRONAUT



GI ジョー MERCURY ASTRONAUT GI ジョー MERCURY ASTRONAUT



GI ジョー MERCURY ASTRONAUT GI ジョー MERCURY ASTRONAUT



GI ジョー MERCURY ASTRONAUT GI ジョー MERCURY ASTRONAUT



GI ジョー MERCURY ASTRONAUT GI ジョー MERCURY ASTRONAUT



GI ジョー MERCURY ASTRONAUT GI ジョー MERCURY ASTRONAUT

GIGOEクラシックコレクションの宇宙服を着たマーキュリーアストロノーツの出品です。押入れから出てきました。本体は経年的な変化あり。外箱、窓フィルムに経年のスレ、ハゲございます。写真でご確認ください。宜しくお願い致します。性別···男フィギュア種類···コレクションフィギュアアクションフィギュアアメコミフィギュア種類···アクションフィギュアフィギュア種類...アクションフィギュア