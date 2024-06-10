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- 新品 snidel スナイデル オーガンジープリーツブラウス SAX ブルー
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商品詳細
◆snidel◆スナイデルオーガンジープリーツブラウス◇color：SAX(ライトブルー)◇size：F総丈約55cm身幅約46cm◇素材：画像参照◇定価：11440円◇状態：新品未使用タグ付き◇付属品：インナーキャミ付き◆肩のふんわりとしたプリーツフリルが可愛いブラウスです。オーガンジーで透けるシースルー素材になっています。ウエスト切り替えでスタイル良く見えるデザインです。ウエストの背中側はゴム入りで伸縮性があります。※匿名配送の会社は変更する場合があります(郵便局⇔ヤマト)特定の希望がある場合はお知らせください※値下げ交渉は受け付けておりませんカラー···ブルー柄・デザイン···無地季節感···夏
http://narcologia.ru/goods/waveform413817.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric262945.html
http://narcologia.ru/goods/enquire825489.html
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