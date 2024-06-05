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デシグアル　desigual メッセージスリムTシャツ　黒
商品番号 U84238747593
商品名

デシグアル　desigual メッセージスリムTシャツ　黒
ブランド名 デシグアル
特別価格 税込 1,406 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ウォッシュ加工素材のスリム半袖Tシャツ。フロント部分にメッセージプリント、刺繍のディテールとコントラストを演出するステッチ伸びが良く、着心地が良いです試着のみです外側素材:95%コットン,5%エラスタン袖丈14肩幅37身幅43着丈54柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖#desigual#デシグアル#Tシャツ
http://narcologia.ru/goods/cotton884361.html
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