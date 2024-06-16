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新品タグ付き　human woman リバティプリント　ノースリーブブラウス
商品番号 O45666557059
商品名

新品タグ付き　human woman リバティプリント　ノースリーブブラウス
ブランド名 ヒューマンウーマン
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

humanwomanヒューマンウーマンがリバティとコラボしたノースリーブブラウスです。絵画のような柄がとてもオシャレです。裾にはゴムが入っていますのでウエスト周りのアレンジにも役立つと思います。綿100%の生地で柔らかく、軽く、涼しく着ていただけると思います。-------------------------------------------こちらは新品、未使用品でタグもついております。タグの一部に汚れがありますのでご了承下さい。（写真8枚目）サイズ　※平置きでの採寸着丈::59cm胸囲:45cm（胸元にタックが入っていますので少しゆとりごあります。）素材:コットン100%#humanwoman#ヒューマンウーマン#リバティ#ノースリーブブラウスカラー···ブルー袖丈···袖なし柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···コットン季節感···春、夏
http://narcologia.ru/goods/cotton424961.html
http://narcologia.ru/goods/freezer840098.html
http://narcologia.ru/goods/calling76250.html
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