新品タグ付き　human woman リバティプリント　ノースリーブブラウス

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humanwomanヒューマンウーマンがリバティとコラボしたノースリーブブラウスです。絵画のような柄がとてもオシャレです。裾にはゴムが入っていますのでウエスト周りのアレンジにも役立つと思います。綿100%の生地で柔らかく、軽く、涼しく着ていただけると思います。-------------------------------------------こちらは新品、未使用品でタグもついております。タグの一部に汚れがありますのでご了承下さい。（写真8枚目）サイズ ※平置きでの採寸着丈::59cm胸囲:45cm（胸元にタックが入っていますので少しゆとりごあります。）素材:コットン100%#humanwoman#ヒューマンウーマン#リバティ#ノースリーブブラウスカラー···ブルー袖丈···袖なし柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···コットン季節感···春、夏