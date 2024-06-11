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HERMES バッファローホーンペンダント
商品番号 T96744070242
商品名

HERMES バッファローホーンペンダント
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 13,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルメス　バッファローホーンペンダントエルメス公式オンラインブティックにて購入、数回使用しました。少し傷がありますが、深いものではないので日常使いには支障ないかと思います。付属品:箱、リボン、保存袋カラー:水色、ラベンダーっぽい色です。ダークカラーのお洋服にも便利です。お値下げ不可でお願い致します。
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