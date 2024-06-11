HERMES バッファローホーンペンダント

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エルメス バッファローホーンペンダントエルメス公式オンラインブティックにて購入、数回使用しました。少し傷がありますが、深いものではないので日常使いには支障ないかと思います。付属品:箱、リボン、保存袋カラー:水色、ラベンダーっぽい色です。ダークカラーのお洋服にも便利です。お値下げ不可でお願い致します。