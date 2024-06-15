【新品・未使用】 丸山窯　志野焼　夫婦湯呑

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プロフィールを必ずお読みください新品・未使用売り切り暗所長期保管品丸山窯の志野焼夫婦湯飲みです。随分昔にお祝い品として頂いたものです。使わずに押し入れに眠っていました。種類：志野焼サイズ(目安):：90Øx85mm共箱あり状態は画像にてご確認ください。画像８のように梱包し段ボール箱に緩衝材を入れて発送いたします。他サイトとの並行出品のため、やむを得ず出品取り止め・取引キャンセルになる場合がございますことをご了承下さい。長期保管品・売り切りを理解でき納得できる方以外はご遠慮願います。（トラブル防止）購入者は画像・説明文を熟慮の上確認了承したものとします。グラス/カップ/酒器...ペア(2つ),湯呑み素材...陶磁器(セラミック)種類...茶道具