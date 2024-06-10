THE NORTH FACE ボアジャケット

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商品詳細
初めまして、以前購入しましたがサイズ感と色味がちょっと合わなかったので出品しました。サイズはMサイズとなっており汚れなどは特に有りません。色味がピンクブラウンになっております。写真の写りで白っぽく写っておりますが薄ピンクにブラウンとなっております。#THENORTHFACE#TheNorthFaceカラー···ピンク季節感···秋、冬
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