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ラミダス　RAMIDUS 2WAY POUCH
商品番号 A18609416077
商品名

ラミダス　RAMIDUS 2WAY POUCH
ブランド名 ラミダス
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品詳細は画像にてご確認ください。使い勝手の良いショルダーバックです。web上では既に完売しております。購入後、２度使用のみなので状態は悪くないかと思います。まだ出品に迷いがあるので突然消すかもしれません。見落としの傷や汚れ、取りきれない埃等ご理解の程宜しくお願い致します。小さく畳んでの配送になります
http://narcologia.ru/goods/tenet277163.html
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