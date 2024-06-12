ラミダス　RAMIDUS 2WAY POUCH

商品詳細は画像にてご確認ください。使い勝手の良いショルダーバックです。web上では既に完売しております。購入後、２度使用のみなので状態は悪くないかと思います。まだ出品に迷いがあるので突然消すかもしれません。見落としの傷や汚れ、取りきれない埃等ご理解の程宜しくお願い致します。小さく畳んでの配送になります



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