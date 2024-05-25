Y's ワイズ、90sユーズド、ジャケットブラウス、Y2K

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Y'sbis(iwish)ワイズビス90sユーズド、ジャケットブラウスサイズフリー(ストレッチあり)着丈…38cm、胸囲…90cmブラウスの様に1枚でも、ボレロの様に羽織るものとしても使え、ワンピースやパンツと合わせてアレンジ次第でオールシーズン着回しできます。☆左腕に傷、1〜2㍉穴があります。小さいので目立ちにくいと思います。写真ご確認の上、古着としてご理解くださる方よろしくお願いします。送料込み、匿名配送。デザイン…ショート丈、鉄ボタン素材…ポリエステル、ポリウレタ色···ブラック袖丈···長袖90sユーズド、Y2K、ショート丈