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お値下げしました✨ピエールカルダン　ブラウス
商品番号 K25613800244
商品名

お値下げしました✨ピエールカルダン　ブラウス
ブランド名 ピエールカルダン
特別価格 税込 1,225 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...グレー袖丈...半袖柄・デザイン...無地季節感...春,夏,秋今夏に購入しました。1回着用。ステッチが可愛いデザインになっています。薄いデニムのような生地です。サイズ40ですが、38の方でも丁度良いかなと思います。
http://narcologia.ru/goods/perpetual721046.html
http://narcologia.ru/goods/composite985554.html
http://narcologia.ru/goods/troupe532111.html
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