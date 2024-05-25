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- お値下げしました✨ピエールカルダン ブラウス
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商品詳細
カラー...グレー袖丈...半袖柄・デザイン...無地季節感...春,夏,秋今夏に購入しました。1回着用。ステッチが可愛いデザインになっています。薄いデニムのような生地です。サイズ40ですが、38の方でも丁度良いかなと思います。
http://narcologia.ru/goods/perpetual721046.html
http://narcologia.ru/goods/composite985554.html
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