お値下げしました✨ピエールカルダン　ブラウス



セール】 スタンドネックブラウス （シャツ・ブラウス）｜pierre ...



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カラー...グレー袖丈...半袖柄・デザイン...無地季節感...春,夏,秋今夏に購入しました。1回着用。ステッチが可愛いデザインになっています。薄いデニムのような生地です。サイズ40ですが、38の方でも丁度良いかなと思います。